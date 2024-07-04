Выплата стипендий студентам и магистрантам: внесены изменения

Постановлением правительства от 28 июня 2024 года внесены изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что выплаты государственных стипендий осуществляются за полный месяц, без дробления, после проверки соответствия получателей, проводимой оператором по состоянию на 10 число месяца, за исключением получателей, обучающихся на первом семестре первого курса, проверка соответствия которых проводится в сентябре по состоянию на 30 сентября, а в последующие месяцы по состоянию на 10 число месяца для установления ряда фактов (отчисления, смерти т .д.).

В рамках выплат государственных стипендий взаимодействие оператора с организациями высшего и послевузовского образования осуществляется посредством информационной системы "Единая платформа высшего образования".

Вузы представляют оператору сведения, включающие корректные данные об обучающихся у них получателях, результатах их промежуточной аттестации (экзаменационная сессия), категории получателей, а также реквизитах их текущих счетов, открытых в банке второго уровня либо Национальном операторе почты по выбору получателей посредством информационной системы "Единая платформа высшего образования", не позднее 12 числа текущего месяца. В случае, если 12 число приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Оператор рассматривает сведения, предоставленные вузами, и направляет заявки на финансирование в уполномоченный орган в области науки и высшего образования, иные уполномоченные органы соответствующей отрасли в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений.

Уполномоченный орган в области науки и высшего образования, иные уполномоченные органы соответствующей отрасли осуществляют перечисление средств оператору для выплаты государственных стипендий после проверки соответствия получателей требованиям правил в течение трех рабочих дней со дня получения от оператора заявки на финансирование.

Выплаты государственных стипендий осуществляются путем зачисления их сумм на текущие счета получателей, открытые в банке второго уровня либо Национальном операторе почты по выбору получателей, до конца текущего месяца, за исключением случаев:

возврата перечисленных сумм государственных стипендий от банков второго уровня по причине некорректного указания в сведениях, предоставляемых вузами, реквизитов получателей (в данном случае зачисление государственных стипендий получателям производится до полного проведения платежа банками второго уровня с учетом предоставленных корректных реквизитов текущих счетов получателей);

предоставления оператору вузами сведений с заполненными некорректными данными по получателям (в данном случае зачисление государственных стипендий получателям производится после корректировки сведений вузами и в течение трех рабочих дней со дня поступления средств для выплаты государственных стипендий от уполномоченного органа в области науки и высшего образования, иных уполномоченных органов соответствующей отрасли оператору);

предоставления оператору вузами сведений позднее срока, предусмотренного пунктом 18 правил (см.выше), по техническим причинам (в данном случае зачисление государственных стипендий получателям производится в течение трех рабочих дней со дня поступления оператору средств для выплаты государственных стипендий от уполномоченного органа в области науки и высшего образования, иных уполномоченных органов соответствующей отрасли).

Вместе с тем предусматривается, что оператор производит возврат средств, перечисленных уполномоченным органом в области науки и высшего образования, иными уполномоченными органами соответствующей отрасли на выплату государственных стипендий, в случае образования излишней суммы государственных стипендий на соответствующем текущем счете оператора по причине корректировки организациями высшего и послевузовского образования сведений, на основании которых уже произведено зачисление государственных стипендий получателям:

в течение финансового года – на текущий счет уполномоченного органа в области науки и высшего образования, иного уполномоченного органа соответствующей отрасли;

по итогам финансового года – в доход республиканского бюджета.

При этом правила дополнены пунктом о том, что достоверность и корректность данных по получателям в информационной системе "Единая платформа высшего образования" обеспечивает организация высшего и послевузовского образования. В случае неправильного зачисления государственных стипендий получателям в связи с предоставлением некорректных сведений вуз обеспечивает возврат получателями оператору неправильно зачисленных сумм государственных стипендий.

Бесперебойное функционирование информационной системы "Единая платформа высшего образования" и сохранность данных по получателям в ней обеспечивает уполномоченный орган в области науки и высшего образования.

Своевременность перечисления средств для выплаты государственных стипендий оператору обеспечивают уполномоченный орган в области науки и высшего образования, иные уполномоченные органы соответствующей отрасли.

Своевременность зачисления сумм государственных стипендий на текущие счета получателей и осуществление расчетов по выплате государственных стипендий обеспечивает оператор."

Уточняется, что лицам с инвалидностью, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся по государственному образовательному заказу, государственная стипендия выплачивается с учетом повышения, даты предоставления подтверждающих документов и при отсутствии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии.



Студентам, интернам, магистрантам, врачам-резидентам, докторантам, представленным на государственную стипендию, государственная стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно за два месяца (июль, август).

Во время нахождения студентов, интернов, магистрантов, врачей-резидентов, докторантов в академическом отпуске государственная стипендия не выплачивается, за исключением академических отпусков, предоставленных на основании медицинского заключения (заключение врачебно-консультационной комиссии).



Студентам, интернам, магистрантам, врачам-резидентам, докторантам, находящимся в академическом отпуске на основании медицинского заключения (заключение врачебно-консультационной комиссии), на время академического отпуска государственная стипендия устанавливается в размере 50%, лицам с инвалидностью 75%.

Как отмечается, лица с инвалидностью, дети-сироты, дети, оставшеся без попечения родителей, а также студенты и магистранты, имеющие по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) оценки только "отлично", имеют право на получение повышенной государственной стипендии в период обучения в организациях образования.



Постановление вводится в действие с 1 сентября 2024 года.

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