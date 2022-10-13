Эрдоган призвал остановить кровопролитие в Украине
Фото: Instagram/rterdogan
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на VI саммите СВМДА призвал урегулировать конфликт в Украине, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Турецкий лидер отметил, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии.
По его словам, усилия Турции и ООН по ликвидации негативных последствий войны получили признание во всем мире.
Нет победителей в войне и нет побежденного в справедливом мире. С другой стороны, наши интенсивные усилия с ООН по ликвидации негативных последствий войны получили признание во всем мире.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Также Стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море, обмен пленными в прошлом месяце – ощутимое достижение в этом направлении.
Наша цель – сохранить темп, несмотря на все трудности на поле, и как можно скорее остановить кровопролитие, – подчеркнул Эрдоган.
В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября его встретил в Акорде глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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