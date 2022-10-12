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Президент Турции прибыл в Акорду

Президент Турции прибыл в Акорду Фото: akorda.kz
12 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Акорде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Турецкий лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом.

В зале Акорды выстроили почетный караул.

караул

Фото: Zakon.kz

Начальник почетного караула отдал рапорт главам государств, затем прозвучали гимны Казахстана и Турции.

Отметим, Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

12 октября состоится IV заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Глава Турецкой Республики также примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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