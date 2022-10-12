Президент Турции прибыл в Акорду
Фото: akorda.kz
12 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Акорде, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Турецкий лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом.
В зале Акорды выстроили почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт главам государств, затем прозвучали гимны Казахстана и Турции.
Фото: Zakon.kz
Отметим, Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева.
12 октября состоится IV заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
Глава Турецкой Республики также примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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