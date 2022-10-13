Сабрина Арзиева завоевала "золото" юниорского ЧА по легкой атлетике

Сборная Казахстана по легкой атлетике среди юниоров пополнила свою копилку первой медалью на азиатском первенстве в Кувейте. Медалью высшей пробы награждена Сабрина Арзиева, сообщает Zakon.kz.

По информации Olympic.kz, в первый же день соревнований Сабрина Арзиева стала чемпионкой Азии (U18) в спортивной ходьбе на 5000 метров. Она была лучшей на финише с результатом 27:35.44.

В данном азиатском турнире принимают участие более 400 атлетов из 33 стран. Сборная Казахстана здесь представлена 27-ю атлетами во всех объявленных дисциплинах.

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