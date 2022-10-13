Казахстанцев стало больше почти на 164 тысячи человек

По данным Бюро национальной статистики, с начала года численность населения увеличилась на 163,7 тыс. человек, или на 0,8%, сообщает Zakon.kz.

На 1 сентября 2022 года численность казахстанцев составила 19 млн 666 тысяч 800 человек. При этом в городах проживают 12 млн 131 тысяча 100 человек (61,7%), в сельской местности – 7 млн 535 тысяч 700 человек (38,3%).

Естественный прирост населения республики за 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 3,6% и составил 172,4 тыс. человек.

По данным органов РАГС, за январь-август в Казахстане родилось 263,8 тыс. человек, что на 11% меньше, чем за соответствующий период 2021 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,19 родившихся.

Вместе с тем умерло 91,4 тыс. человек, что на 22,3% меньше, чем в январе-августе прошлого года. Общий коэффициент смертности составил 7 умерших на 1000 человек.

Что касается младенческой смертности, то она также снизилась на 5,8%, так как в республике зарегистрирована смертность 2208 младенцев. В целом коэффициент младенческой смертности составил 8,37 случая на 1000 родившихся.