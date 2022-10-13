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Президент Казахстана провел встречу с премьером Пакистана

Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Фото: akorda.kz
Серия двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях саммита СВМДА продолжилась переговорами с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Собеседники обсудили перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, глава государства выразил признательность премьер-министру Пакистана за приезд в Астану для участия в саммите СВМДА и поддержку казахстанских инициатив, направленных на дальнейшее институциональное развитие форума.

Президент назвал Пакистан одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии. Касым-Жомарт Токаев высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Отмечены перспективы налаживания взаимодействия в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Подчеркнута важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между странами, а также активизации работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия президента Пакистана Арифа Алви и отметил, что взаимоотношения между странами поступательно развиваются.

Ранее Акорда опубликовала текст выступления Касым-Жомарта Токаева на открытии VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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Динара Халдарова
Астана СВМДА Токаев Касым-Жомарт Пакистан
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