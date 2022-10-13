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Более 18 тысяч человек покинули Казахстан за 8 месяцев

Более 18 тысяч человек уехало из Казахстана за 8 месяцев Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за январь-август 2022 года из Казахстана уехало 18 275 человек, прибыло в страну 9 595 человек, сальдо миграции по-прежнему отрицательное – минус 8 680 человек, сообщает Zakon.kz.

При этом в основном миграционный обмен происходит с государствами СНГ. Так, доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, выехавших в страны СНГ – 85,1% от общего числа мигрантов.

Как отмечают статистики, количество мигрантов, переезжающих в пределах регионов страны уменьшилось на 2,1%.

Чаще все внутренние мигранты выбирают для жилья три региона страны: города Алматы, куда переехало 24 711 человек, Астану, там поселилось 22 960 человек, и Шымкент (2 154 человека).

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