Нарколог рассказал, что будет с организмом при ежедневном употреблении алкоголя

Всем известно о пагубном влиянии алкоголя на организм. Его чрезмерное употребление провоцирует развитие инфаркта и инсульта. Врач-нарколог Мади Токанов рассказал корреспонденту Zakon.kz, к каким необратимым последствиям может привести длительное употребление алкоголя.

Есть категория людей, которые ошибочно полагают, что небольшое количество алкоголя не только не навредит, но и положительным образом воздействует на организм, например, согреет в промозглую погоду, снимет стресс и даже способен атаковать вредоносные вирусы.

По словам врача, горячительные напитки сами по себе токсичны, поэтому ежедневное употребление любого количества алкоголя вредит нервной системе, что, как следствие, со временем приведет к алкогольной зависимости.

– Злоупотребление спиртосодержащими напитками, особенно при длительном употреблении, неминуемо приводит к заболеваниям сердца и мозга, – считает нарколог.

Алкоголь влияет на иммунную реакцию организма, эндокринную систему, начинает страдать печень, как орган фильтрации, что в дальнейшем может привести к циррозу печени.

Любой вид алкоголя имеет негативные последствия для организма. Конечно, элитный алкоголь менее вреден, но, учитывая высокую стоимость, не все категории граждан могут его себе позволить. Поэтому люди предпочитают более доступные по стоимости алкогольные напитки. Однако употребляя некачественную продукцию, можно нанести ущерб здоровью еще больше. Именно высокая стоимость качественных алкогольных напитков толкает людей к приобретению дешевого спирта, который продается в аптеках. Из-за незнания многие люди подвергают свой организм риску, употребляя суррогат. Иными словами, спирт, который продается в аптеках, относится к техническому сорту, который наиболее токсичен. Врач-нарколог Мади Токанов

Дело в том, что метиловый (технический сорт спирта) на вкус, цвет и запах практически не отличим от этилового спирта (пищевой сорт спирта). Поэтому даже небольшая доза технического спирта способна привести к необратимым последствиях и даже к летальному исходу.

По информации нарколога, на сегодняшний день по Алматы на динамическом наблюдении (наблюдение больных с хроническими заболеваниями) состоит 3383 пациента, из них 2648 мужчин и 735 женщин.

Зарубежные врачи также отметили, что по миру среднестатистический портрет алкоголика значительно помолодел. Теперь это уже человек среднего возраста (от 45 до 60 лет), который в качестве антидепрессанта предпочитает алкоголь.

Такая тенденция наблюдается в последние годы. Особенно это стало заметно в период пандемии и влияния последствий COVID-19. У большинства заметно снизилась стрессоустойчивость, и для того, чтобы на время успокоить в себе чувство тревоги, снять психологическое напряжение, люди постепенно пристрастились к употреблению различных спиртосодержащих напитков. Согласно мировой статистике, ранее на 20 мужчин приходилась одна зависимая от алкоголя женщина, а сегодня на 8 мужчин приходится одна женщина, страдающая алкоголизмом. Реалии таковы, что увеличивается количество пьющих женщин во всем мире. Врач-нарколог Мади Токанов

Также специалист уверен в том, что алкогольная зависимость развивается одинаково у обоих полов. То, что женский алкоголизм практически не излечим, либо подается лечению сложнее, нежели мужской, – это миф, – считает специалист.