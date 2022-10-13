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В Казахстане цену на отечественный сахар зафиксируют на год

В Казахстане подписан меморандум по сдерживанию цен на сахар Фото: Zakon.kz
12 октября с отечественными производителями сахара подписан меморандум. Документ позволит стабилизировать цены на сахар, сообщает Zakon.kz.

В Астане представители Министерства торговли и интеграции РК и других заинтересованных госорганов, социально-предпринимательских корпораций, ТОО "Аксу Кант", ТОО "Меркенский сахар", ТОО "Коксуский сахарный завод" и ТОО "Таразский сахарный завод" подписали меморандум о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар в Казахстане.

По словам председателя Комитета торговли МТИ РК Ержана Казанбаева, этот шаг является важным этапом внедрения новых механизмов системы государственной финансовой поддержки, предполагающей выделение оборотных средств напрямую производителям сельхозпродукции. Это позволит не только обеспечить наличие социально значимых продуктов на внутреннем рынке, но и развить сахарную отрасль в целом.

Сахарные заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца и обеспечить постоянную переработку в течение года. В свою очередь заводы примут четкие встречные обязательства по фиксированию на один год отпускной цены, обязательной модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрасли. Председатель Комитета торговли МТИ РК Ержана Казанбаева

В Казахстане сахар подорожал на 87% за год. 14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за ситуации с сахаром.

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Анастасия Стативкина
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