Запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане

И.о. министра сельского хозяйства подписал приказ от 11 июня 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сахара", сообщает Zakon.kz.

Ввести в срок до 31 августа 2024 года запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы в твердом состоянии с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза, за исключением международного транзита сахара через территорию Республики Казахстан, а также перемещения сахара с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан в рамках индикативных балансов", – говорится в документе.

Почему ввели запрет

Как поясняют в МСХ, потребность внутреннего рынка обеспечена за счет производства сахара из отечественного сырья лишь на 13% от общего объема потребления, остальная часть – за счет переработки тростникового сырца и поставок готового сахара из стран ЕАЭС (доля РФ – 57%, РБ – 1,5%).

Имеющиеся запасы сахара и тростникового сырца в объеме 136 тыс. тонн, предположительно, достаточны для потребления на период 2,5-3 месяца.

Вместе с тем поставки сахара из РФ в рамках квоты в размере 120 тыс. тонн обеспечат потребности внутреннего рынка дополнительно на 2,5 месяца, без учета импорта из Республики Беларусь.

При этом с мая по август ежемесячное потребление сахара повышается в разы. А с начала текущего года наблюдается повышенный спрос на сахар извне.

В целях обеспечения внутреннего рынка сахаром в период введения ограничительных мер РФ и исключения реэкспорта вводится временный запрет на экспорт сахара.

Приказ вводится в действие с 14 июня 2024 года.

Мы рассказывали, что вывоз из Казахстана бензина, дизтоплива и отдельных нефтепродуктов запретили на полгода.