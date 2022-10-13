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Нуржан Нуржигитов прочитал лекцию студентам

лекция вуз аким Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов выступил перед студентами и преподавателями Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати с лекцией по разъяснению Послания президента страны Касым-Жомарта Токаева "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

В ходе лекции глава региона говорил об особой роли государственных служащих в построении Нового Казахстана, о развитии промышленности и сельского хозяйства в регионе, об обеспечении верховенства закона, справедливости и безопасности населения, о проводимой работе по решению насущных для граждан вопросов в соответствии с поручениями президента страны.

вуз аким

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Тепло, свет, вода, качественные дороги, продовольственная безопасность, создание новых рабочих мест, повышение зарплаты, строительство новых социальных объектов – мы работаем, чтобы граждане увидели и ощутили на себе конкретные результаты государственной политики, - сказал аким области.

аким вуз лекция

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Также Нуржан Нуржигитов поделился своим опытом, отдельно остановился на развитии социальной сферы.

В Послании глава государства уделил особое внимание сфере образования, которая играет решающую роль в повышении потенциала нации и сфере здравоохранения, от которой зависит гармоничное развитие общества. В этих сферах приняты национальные проекты. В рамках проекта "Комфортная школа" будут созданы достойные условия для обучения и всестороннего развития наших детей. Не только педагоги, но и местные исполнительные органы, и сами учащиеся должны чувствовать ответственность за качество получаемых знаний и навыков. Получив качественное образование и занимаясь своим любимым делом, вы будете вносить свой вклад в процветание страны. Как отметил глава государства, будущее Казахстана рождается сегодня – в наших словах и делах, намерениях и поступках, - обратился к студентам аким области.

студенты лекция

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

На встрече студенты задавали главе региона интересующие их вопросы, в частности, о социально-экономическом развитии региона, государственной службе, сотрудничестве с зарубежными инвесторами, об учебе в Ленинградском сельскохозяйственном институте, его увлечениях, интересовались его мнением по различным вопросам.

студенты вуз лекция

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

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Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
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