Имя Асанбая Аскарова предложили присвоить одной из улиц в Алматинской области

В Алматинской области прошли памятные мероприятия, посвященные 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Асанбая Аскаровича Аскарова.

В рамках юбилейного торжества на этом участке дороги, пролегающей в Уйгурском районе и построенной в свое время по инициативе А. Аскарова, состоялось открытие перевала "Асанбай асуы" и была установлена каменная плита с выгравированной надписью.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель акима области Лаззат Турлашов, видные общественные деятели Казахстана, руководство и общественность Уйгурского района.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Под грамотным руководством Асанбая Аскарова в середине 60-х годов прошлого века Алматинская область получила мощный импульс развития, динамика роста наблюдалась во всех отраслях. Были построены Капшагайское водохранилище и гидроэлектростанция, обеспечившие электроэнергией южные регионы страны и позволившие увеличить площади посевных угодий. Земли Карадалы, Бозай, Шенгельды были обводнены и превратились в плодородные долины, а на акдалинских полях в Прибалхашье стали выращивать рис.

Вскоре на карте Казахстана появился новый город Капшагай. В те годы в области было создано более семидесяти хозяйств, два сельских и два городских района. Такую статистику в ходе республиканской конференции "Асанбай Аскаров – тугырлы тулга" в районном Доме культуры села Шонжы озвучил Лаззат Турлашов.

На конференции, модератором которой выступил заместитель председателя Союза писателей Казахстана Б. Беделхан, приняли участие депутаты Парламента Республики Казахстан, известные государственные и общественные деятели, поэты и писатели, делегации из городов Алматы и Шымкента, Жамбылской области и края Жетысу, плечом к плечу с которыми когда-то трудился Асанбай Аскарович.

Затем состоялась торжественная презентация книги "Асанбай Аскаров жайында естеликтер" – сборника документов, воспоминаний родных, коллег, соратников, а также авторские произведения юбиляра, его выступления и интервью. Большая часть архивных материалов была подготовлена сотрудниками фонда Государственного архива Алматинской области.

Выступившие на конференции поэт и драматург Нурлан Оразалин, экс-аким Алматинской области Амандык Баталов, внук юбиляра Камбар Смайлов, почетный гражданин Уйгурского района Нурвяг Сеитов, руководитель алматинской делегации Мамай Ахметов и другие поделились дорогими сердцу воспоминаниями о легендарном человеке, выдающейся личности, истинном сыне казахского народа Асанбае Аскарове.

О его жизненном пути присутствующим рассказал заместитель директора по научной работе Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова, кандидат исторических наук Шамек Тлеубаев.

Трудовую деятельность Асанбай Аскарович начал в 1939 году в системе школьного образования. С 1942 по 1946 год служил в армии. С 1946 по 1951 год работал первым секретарем Меркенского райкома комсомола, секретарем обкома комсомола, затем первым секретарем Жамбылского обкома ЛКСМ Казахстана. В разные годы избирался первым секретарем Красногорского, Меркенского райкомов Компартии Казахстана, председателем исполкома Жамбылского областного совета народных депутатов. С 1959 по 1985 год занимал пост первого секретаря Жамбылского, Алматинского и Шымкентского областных комитетов Компартии Казахстана. Около 13 лет он руководил Алматинской областью. Шамек Тлеубаев

В свободные от рабочих будней минуты он писал свои произведения. Сборники стихов "Тағдыр", "Судьба", "Жұмақ пен тозақ жырлары", мудрые заветы "Ұлы Тұранның ұлдары", "Мен еліммен біргемін", "Өлмейтұғын артымда сөзім қалса" вышли в свет. Он награжден золотой звездой Героя Социалистического Труда, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени.

В завершение мероприятия участниками было предложено одной из улиц Уйгурского района присвоить имя Асанбая Аскарова.