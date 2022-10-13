Кайрат Сарыбай рассказал о важности трансформации СВМДА

Трансформация Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную международную организацию позволит укрепить рычаги влияния азиатских государств на мировые процессы, об этом заявил первый Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, передает корреспондент Zakon.kz.

На VI Саммите СВМДА в Астане принят ряд документов, один из которых – Астанинское заявление о трансформации СВМДА. О значении этого решения рассказал назначенный Генеральным секретарем СВМДА (ранее занимал должность исполнительного директора секретариата СВМДА – прим. ред.) Кайрат Сарыбай.

Процесс преобразования СВМДА будет преследовать цель укрепления организационной и институциональной базы взаимодействия государств-членов объединения. Трансформация придаст нашей эффективной диалоговой площадке особый статус, тем самым значительно укрепив рычаги влияния азиатских государств на мировые процессы, что позволит ей сыграть глобальную роль. Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

Кайрат Сарыбай отметил, что Астанинское заявление о трансформации СВМДА запустило структурированный, инклюзивный и прозрачный переговорный процесс постепенного, поэтапного и основанного на консенсусе процесс преобразования СМДА в полноценную региональную международную организацию, что является стратегической целью Казахстана.

VI Саммит СВМДА прошел в Астане. Были приняты следующие документы: