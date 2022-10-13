Оскар де Ла Хойя ожидает супербоя Головкин – Мунгия

Легендарный боксер и промоутер Оскар де Ла Хойя назвал мексиканца Хайме Мунгию самым лучшим кандидатом на будущий поединок для Геннадия Головкина. Американец считает, что в этом бою шансы есть у обоих боксеров, и интерес к нему будет немалый, сообщает Zakon.kz.

Оскар де Ла Хойя не скрывает, что последний поединок GGG – Canelo не оправдал завышенных ожиданий мировой публики. Промоутер знает, как 40-летнему Головкину вернуться в элиту бокса, передает Vringe.

Смотрите сами, Головкина любят и в Мексике, и в Казахстане. Он звезда глобального уровня. Мне кажется, что для него идеальным было бы принять сейчас бой с мексиканцем Хайме Мунгией. Это идеальный бой для обоих. Во-первых, это будет тот еще экшн. Во-вторых, в случае победы Головкин вновь вернется на вершину. Для настоящих фанов бокса он вновь станет элитным бойцом. Оскар де Ла Хойя

Де Ла Хойя также считает, что для Мунгии бой с Головкиным не менее важен.

Только представьте, если он побьет Головкина. Блин, а если он его и вовсе нокаутирует! Именно по этой причине это реально крутой бой. Беспроигрышный вариант для бокса. Да, я думал, что Канело победит нокаутом. И был удивлен, что в последних раундах Головкин принялся теснить Альвареса. Нет, я точно не скажу, что Головкину пора на пенсию. Никогда и никому такое не скажу и не посоветую, ведь это личное дело бойца. Только ему решать. Оскар де Ла Хойя

Фото: Twitter/badlefthook

Хайме Мунгия – непобежденный мексиканский боксер с рекордом 39-0, из них 31 – нокаутом. Последний свой бой провел 11 июня этого года, когда выиграл у англичанина Джимми Келли. А Головкин в сентябре проиграл своему извечному сопернику Канело Альваресу.

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