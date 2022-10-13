Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Оскар де Ла Хойя ожидает супербоя Головкин – Мунгия

Бокс Мнение Промоутера Фото: Instagram/oscardelahoya
Легендарный боксер и промоутер Оскар де Ла Хойя назвал мексиканца Хайме Мунгию самым лучшим кандидатом на будущий поединок для Геннадия Головкина. Американец считает, что в этом бою шансы есть у обоих боксеров, и интерес к нему будет немалый, сообщает Zakon.kz.

Оскар де Ла Хойя не скрывает, что последний поединок GGG – Canelo не оправдал завышенных ожиданий мировой публики. Промоутер знает, как 40-летнему Головкину вернуться в элиту бокса, передает Vringe.

Смотрите сами, Головкина любят и в Мексике, и в Казахстане. Он звезда глобального уровня. Мне кажется, что для него идеальным было бы принять сейчас бой с мексиканцем Хайме Мунгией. Это идеальный бой для обоих. Во-первых, это будет тот еще экшн. Во-вторых, в случае победы Головкин вновь вернется на вершину. Для настоящих фанов бокса он вновь станет элитным бойцом. Оскар де Ла Хойя

Де Ла Хойя также считает, что для Мунгии бой с Головкиным не менее важен.

Только представьте, если он побьет Головкина. Блин, а если он его и вовсе нокаутирует! Именно по этой причине это реально крутой бой. Беспроигрышный вариант для бокса. Да, я думал, что Канело победит нокаутом. И был удивлен, что в последних раундах Головкин принялся теснить Альвареса. Нет, я точно не скажу, что Головкину пора на пенсию. Никогда и никому такое не скажу и не посоветую, ведь это личное дело бойца. Только ему решать. Оскар де Ла Хойя

Бокс Бой Головкин-Мунгия

Фото: Twitter/badlefthook

Хайме Мунгия – непобежденный мексиканский боксер с рекордом 39-0, из них 31 – нокаутом. Последний свой бой провел 11 июня этого года, когда выиграл у англичанина Джимми Келли. А Головкин в сентябре проиграл своему извечному сопернику Канело Альваресу.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

 

Читайте также

"Тобол" играет против "Актобе": битва сильнейших

В столице стартовал турнир по фехтованию "Астана қылышы", приуроченный ко Дню Республики

Казахстанские теннисисты выиграли Чемпионат Азии среди юниоров

Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Владимир Путин прилетел в Астану
Владимир Путин прилетел в Астану
продавцы пожаловались на стоимость аренды
Торговцы Зеленого базара шокированы ростом стоимости аренды
В Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины
В Алматы убили женщину-юриста
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления