Роботы на производстве вызывают стресс у людей – ученые

Как установили исследователи, роботизация производства вызывает тревогу у людей, занятых в этой сфере, из-за страха остаться без работы, сообщает Zakon.kz.

Такой вывод сделали ученые в новом исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of Applied Psychology.

Речь идет о двух экспериментах. Первый проводился в США, где специалисты изучили сайты по трудоустройству в 185 мегаполисах. В регионах, где роботы активно задействуются в производстве, люди нуждались в работе чаще, хотя уровень безработицы не изменялся.

Второй эксперимент проводился в Национальном университете Сингапура. 343 человека – родителей студентов – разделили на три группы. Участникам первой рассказали о внедрении роботов в производство, второй – прочитали лекцию о робототехнике. Третья и вовсе прослушала материал на отвлеченную тему. После лекции состоялся опрос, в ходе которого выяснилось, что добровольцы из первой группы испытывают стресс. Они опасались влияния роботов на вероятность трудоустройства своих детей в будущем.