В Таразе расследуют самоубийство школьника
Фото: Zakon.kz
14-летнего подростка в Таразе мать нашла повешенным в гараже рядом с домом. Полиция ведет расследование по статье "Доведение до самоубийства", сообщает Zakon.kz.
Утром девятиклассник был на уроках, уточняет КТК, затем пришел домой – как ни в чем не бывало. Каких-либо изменений в поведении ребенка никто не заметил.
Что толкнуло мальчика на отчаянный шаг, пока неизвестно.
В ходе осмотра трупа на месте происшествия сотрудниками полиции следов насилия не выявлено. Труп доставлен в Жамбылский областной морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Официальный представитель УП города Тараза Жанерке Азимхан
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