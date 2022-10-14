В Таразе расследуют самоубийство школьника

14-летнего подростка в Таразе мать нашла повешенным в гараже рядом с домом. Полиция ведет расследование по статье "Доведение до самоубийства", сообщает Zakon.kz.

Утром девятиклассник был на уроках, уточняет КТК, затем пришел домой – как ни в чем не бывало. Каких-либо изменений в поведении ребенка никто не заметил.

Что толкнуло мальчика на отчаянный шаг, пока неизвестно.