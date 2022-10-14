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В Таразе расследуют самоубийство школьника

полиция Фото: Zakon.kz
14-летнего подростка в Таразе мать нашла повешенным в гараже рядом с домом. Полиция ведет расследование по статье "Доведение до самоубийства", сообщает Zakon.kz.

Утром девятиклассник был на уроках, уточняет КТК, затем пришел домой – как ни в чем не бывало. Каких-либо изменений в поведении ребенка никто не заметил.

Что толкнуло мальчика на отчаянный шаг, пока неизвестно.

В ходе осмотра трупа на месте происшествия сотрудниками полиции следов насилия не выявлено. Труп доставлен в Жамбылский областной морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Официальный представитель УП города Тараза Жанерке Азимхан

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