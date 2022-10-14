В Казахстане заметно подорожали услуги таксистов

Казахстанские аналитики предоставили отчет, согласно которому стоимость проезда в такси за год подорожала на 9%, сообщает Zakon.kz.

В исследовании Ranking.kz сказано, что сильнее всего ощутили рост цен жители Жетысуской области. В этом регионе цены подняли на 37,7% за год.

Далее в списке антилидеров находятся Алматинская и Абайская области. Там цены возросли на 28,1% и 21,2%, соответственно.

Кроме того, как отмечено в публикации аналитиков, наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Акмолинской области – всего на 0,5%.

В Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Туркестанской областях цены остались на том же уровне.

Всего, по подсчетам экспертов, с начала 2022 года услугами такси воспользовались 1,4 млрд пассажиров.

В свою очередь, согласно данным центра Numbeo, услуги такси для казахстанцев являются одними из самых дорогих среди стран СНГ.

Аналитики уточнили, что стоимость услуг такси по Казахстану в расчете на 1 км составила 0,32 доллара. В результате Казахстан оказался на 12-м месте по дешевизне услуг такси из 105.

Услуги такси в Казахстане обходятся дороже, чем в Азербайджане и России, но дешевле, чем в Беларуси, Узбекистане, Молдове и Армении.

В конце сентября стало известно, что в отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен.