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Токаев озвучил повестку заседания Совета глав государств СНГ

Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
14 октября в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ в узком формате, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на рассмотрение Совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества.

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав государств за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ и активное участие в международных мероприятиях, проходящих в эти дни в Астане.

Совет глав государств СНГ

Фото: akorda.kz

Он отметил, что в качестве члена Совета сегодня в заседании впервые участвует президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

От имени присутствующих здесь коллег и от себя лично хочу поприветствовать вас и пожелать успехов в вашей ответственной государственной деятельности. Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств объявляется открытым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Стативкина
СНГ Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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