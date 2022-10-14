Токаев озвучил повестку заседания Совета глав государств СНГ

14 октября в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ в узком формате, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на рассмотрение Совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества.

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав государств за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ и активное участие в международных мероприятиях, проходящих в эти дни в Астане.

Фото: akorda.kz

Он отметил, что в качестве члена Совета сегодня в заседании впервые участвует президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.