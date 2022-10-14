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В Катаре откроют вытрезвители для болельщиков на время ЧМ-2022

Футбол Катар вытрезвители Фото: Instagram/qatar_2022.f
Организаторы ЧМ-2022 по футболу объяснили свою позицию насчет употребления алкоголя болельщиками. В Катаре спиртное под запретом, но фанатам разрешили выпивать, но только в специальных зонах, также будут созданы места для протрезвления болельщиков, сообщает Zakon.kz

В связи с проведением "Мундиаля" в Катаре открыли большое количество точек продажи алкоголя, в том числе возле стадионов и в фан-зонах. При этом появляться в общественных местах в пьяном виде запрещено.

Нарушителей будут задерживать и отправлять в специальный вытрезвитель, передает SkyNews.

Существуют планы, чтобы помочь людям протрезветь, если они чрезмерно выпили. Это будут места, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда никому другому. Нассер Аль-Хатер, генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. За 37 дней до начала главного футбольного турнира мира распродано 95% билетов на матчи.

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