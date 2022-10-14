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ВКО и Абайская область представят свою продукцию на ярмарке в Алматы

ВКО и Абайская область представят свою продукцию на ярмарке в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
15-16 октября в Алматы пройдет ярмарка сельхозтоваропроизводителей Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Ярмарка будет работать с с 8.00 до 17.00 часов.

Как уточнили в пресс-службе акимата города, в ассортименте продукции более 50 наименований (мясо-молочная, плодоовощная, колбасная продукция, мука, крупы, растительные и животные масла и др.)

Общий объем продукции – 168 тонн, в том числе:

  • мясная продукция – 40 тонн;

  • плодоовощная продукция – 30 тонн;

  • молочная продукция – 20 тонн;

  • рыбная продукция – 13 тонн;

  • мед – 40 тонн;

  • прочая продукция – 25 тонн.

Место проведения: по ул. Шевченко от ул. Кунаева до ул. Пушкина (напротив Музея археологии РГЦ "Ғылым ордасы").

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