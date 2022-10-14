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В Актау близнецы Касым и Жомарт делят на двоих прозвище "президент"

В Актау близнецы Касым и Жомарт делят на двоих прозвище "президент" Фото: mangystaumedia.kz
В Актау живут близнецы Касым и Жомарт. Имена мальчикам выбирала бабушка. Последние три года одноклассники и друзья называют близнецов "президентом", сообщает Zakon.kz.

По информации Mangystau Media, мальчики родились в 2009 году. Они учатся в восьмом классе специализированного физико-математического лицея №11. Свободно владеют казахским, русским и английским языками. Ребята любят математику. Чтобы улучшить словарный запас и свои языковые навыки они читают художественную литературу, новости и историю. В свободное от учебы время мальчики занимаются боксом.

Как рассказала бабушка, когда они родились, Касым-Жомарт Токаев занимал важные для будущего Казахстана должности. Образованный дипломат, знающий несколько языков, искусный политик, государственный деятель. Месяцы рождения также совпадают.

Когда 22 мая у меня родились внуки-первенцы, я сразу сказала: "Пусть будут Касымом и Жомартом". Сегодня мои внуки растут похожими на президента. Бабушка близнецов Зульфия Жолдасова.

Мальчик в будущем мечтают стать дипломатами и встретиться со своим тезкой Касым-Жомартом Токаевым.

Исследователи науки антропонимики утверждают, что судьба человека определяется его именем. По словам отца близнецов, в некоторых чертах характера они похожи на главу государства Касым-Жомарта Токаева.

Дети всегда в поиске. Участвуют в различных образовательных конкурсах и олимпиадах, занимают призовые места. По характеру они очень серьезные, коммуникабельные, обладают качествами дипломатов. Касым-Жомарт Токаев – для них образец для подражания, во время его выступлений на телеканалах стараются не пропустить ни единого слова и внимательно слушают. Чтобы достичь цели – выучить как можно больше языков, они ходят на дополнительные кружки, изучают английский язык. В будущем они хотят выучить французский и китайский языки . Отец близнецов Ерлан Мауленов

У казахов традиция – называть новорожденных в честь исторических событий или известных людей. Имя Касым-Жомарт стало популярным после 2019 года.

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