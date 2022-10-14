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Можно ли поменять паспорт гражданину РК, находящемуся за рубежом

можно ли оформить паспорт гражданина РК находясь за границей Фото: Zakon.kz
На сайте электронного правительства был задан вопрос, возможно ли поменять паспорт гражданину РК, находясь за рубежом, обратившись в консульство РК, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве иностранных дел РК ответили, что согласно Правилам оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, паспорт оформляется через загранучреждения РК (посольства и консульства), в случае если гражданин:

  • постоянно проживает за пределами Казахстана;

  • получает образование по очной форме обучения в учебных заведениях, расположенных на территории иностранных государств;

  • работает в иностранных государствах по трудовому договору;

  • член семьи указанных лиц, проживающий вместе с ними;

  • родственник персонала дипломатической службы, проживающий вместе с персоналом дипломатической службы за рубежом;

  • относится к лицам, неспособным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, и лицам, имеющим нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающим их жизнедеятельность.

Принятые документы загранучреждениями РК препровождаются в Комитет миграционной службы МВД РК для оформления паспорта гражданина РК.

В ведомстве заключили, что законодательство страны по вопросам документирования граждан РК не позволяет загранучреждениям Казахстана принимать документы на оформление паспорта РК в отношении других категорий граждан РК.

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