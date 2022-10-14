В Алматинской области рассмотрены проекты по развитию энергетики

Новая газовая электростанция мощностью до 250 МВт появится в Алматинской области. Газотурбинная электростанция Qonaev Quat сможет вырабатывать электроэнергию на 40% дешевле. С проектом ознакомился аким области Марат Султангазиев.

Строительство новой газотурбинной электростанции Qonaev Quat реализуется ТОО "KazEnergoTrade" в поселке Жана Арка Илийского района Алматинской области.

По словам учредителя ТОО "KazEnergoTrade" Улана Умбетова, в настоящее время компания имеет все необходимые технические возможности по поставке газа для производства 50 МВт электроэнергии. В перспективе Qonaev Quat способна увеличить мощности производства до 250 МВт электрической и тепловой энергии.

Стоимость инвестиционного проекта варьируется от 50 до 150 млн долларов США в зависимости от объемов поставляемого газа и мощности производства электроэнергии (50-250 МВт).

Фото: пресс-служб акимата Алматинской области

Как подчеркнул Улан Умбетов на встрече с акимом, станция сможет вырабатывать дешевую экологически чистую электроэнергию не только для нужд Алматинской области, но и соседних регионов. При этом ее стоимость будет значительно конкурентной.

Поскольку мы получаем газ для производства энергии по оптовой цене, у нас есть возможность снизить тариф для юридических лиц до 40%. Это, несомненно, будет способствовать развитию предприятий региона, – сказал Улан Умбетов.

Преимущества от выработки недорогой энергии также ощутит и местное население, отметили инвесторы.

В свою очередь аким области Марат Султангазиев подчеркнул важность реализации данного проекта и поручил ответственным органам принять меры для обеспечения станции необходимыми объемами газа.

Отметим, что вопрос запуска газовой электростанции в энергодефицитной Алматинской области рассматривается с 2019 года. Точные сроки запуска станции станут известны лишь после решения вопросов с поставками голубого топлива.

По прогнозу Минэнерго, в 2022 году дефицит электроэнергии в Казахстане может составить 4,6 млрд кВтч. По данным агентства, причиной этого является резкое увеличение потребления электроэнергии в стране и частое возникновение аварийных ситуаций из-за износа оборудования отечественных энергоисточников.