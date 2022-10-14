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Законодательство РК

По итогам Совета глав СНГ подписан пакет документов

пакет документов СНГ Фото: akorda.kz
На заседании Совета глав государств СНГ принят ряд решений и подписан пакет документов в различных сферах взаимодействия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О принятых в ходе встречи решениях рассказал заместитель премьер-министра РК, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

В частности, он отметил, что для углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ стороны пришли к необходимости активизации работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Традиционно большой блок вопросов был посвящен культурно-гуманитарной сфере. Хочу особо подчеркнуть, что это одно из наиболее динамично развивающихся направлений на площадке Содружества.Мухтар Тлеуберди

Как добавил глава МИД РК, в связи с принятой в СНГ формулой "один год – одна тематика" главы государств уделили внимание рассмотрению вопроса о тематических годах в СНГ.

Принято решение объявить 2024 год Годом волонтерского движения, 2025 год – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом, 2026 год – Годом охраны здоровья.

По сложившейся традиции Совет глав государств СНГ определил очередной город, которому придан статус культурной столицы СНГ. По предложению Российской Федерации и при поддержке других государств в 2023 году им станет город Санкт-Петербург.Мухтар Тлеуберди

СНГ пакет документов

Фото: akorda.kz

Отмечая особую роль культурной составляющей в интеграционном взаимодействии, члены Совета глав государств СНГ по инициативе Республики Казахстан приняли заявление о развитии сотрудничества в области культуры.

Еще одним документом саммита стало заявление глав государств о сотрудничестве в климатической сфере, в котором подчеркивается важность совместных действий стран СНГ по вопросам климатической повестки.

Отдельное внимание на было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности. Главы государств утвердили Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.

По инициативе президента Республики Казахстан начнется работа по подготовке документов об учреждении в СНГ статусов наблюдателя и партнера. Это позволит привлечь к работе Содружества другие страны и международные организации. Для укрепления сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека принято новое Положение о Комиссии по правам человека СНГ.Мухтар Тлеуберди

Среди других решений саммита – подписание двух международных договоров. Это Соглашение об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ и Соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции.

Также на заседании главы государств приняли решение о назначении Сергея Николаевича Лебедева Генеральным секретарем СНГ на трехлетний срок с 1 января 2023 года.

В целом, как подчеркнул министр, казахстанская сторона удовлетворена итогами сегодняшнего мероприятия.

Тлеуберди выразил уверенность, что Астанинский саммит СНГ станет очередным шагом на пути укрепления сотрудничества во благо наших государств и народов.

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Астана МИД РК СНГ Тлеуберди Мухтар Казахстан
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