В школе Маншук Маметовой провели торжество к 100-летию со дня ее рождения
Мероприятие прошло под названием "Девушка, ставшая легендой", его основная цель – донести до каждого подвиг, мужество и героизм отважной дочери казахского народа, Героя Советского Союза Маншук Маметовой, славный боевой путь которой завершился бессмертным подвигом. В мероприятии приняли участие военнослужащие Алматинского гарнизона, ветераны войны, труженики тыла, представители общественных организаций и школ.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Когда началась война, она училась в мединституте. В 1942 году 20-летняя студентка добровольно вступила в ряды Красной армии, чтобы защищать Родину от фашистских захватчиков. Гвардии старший сержант Маншук Маметова была пулеметчицей 21-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта.
15 октября 1943 года при освобождении г. Невеля Маншук осталась одна на господствующей высоте и была тяжело ранена в голову. Храбрая девушка уничтожила 70 солдат противника и погибла, не дожив до своего дня рождения 8 дней.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Маншук Маметова – гордость нашего народа. Ее боевой путь навсегда вписан в славные страницы нашей военной истории. Она прожила недолгую жизнь – осталась вечно молодой 20-летней девушкой, которая пожертвовала жизнью во имя нашего будущего. Такой она и вошла в память людей – воинственной и отважной дочерью казахского народа. Горжусь, что учусь в школе, названной ее именем. Для нас она всегда будет примером мужества, храбрости и патриотизма. Ученица 10 класса школы-лицея № 28 Даяна Сайжанова
Стоит отметить, что военнослужащие Управления по делам обороны Медеуского района Алматы ведут шефскую работу с этой школой и оказывают ей всяческое содействие в проведении такого рода мероприятий.