В школе Маншук Маметовой провели торжество к 100-летию со дня ее рождения

В легендарной школе-лицее № 28 имени Маншук Маметовой г. Алматы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию прославленной пулеметчицы, первой казахской женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло под названием "Девушка, ставшая легендой", его основная цель – донести до каждого подвиг, мужество и героизм отважной дочери казахского народа, Героя Советского Союза Маншук Маметовой, славный боевой путь которой завершился бессмертным подвигом. В мероприятии приняли участие военнослужащие Алматинского гарнизона, ветераны войны, труженики тыла, представители общественных организаций и школ.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Маншук Маметова родилась 23 октября 1922 года в ауле Жаскус Урдинского района Западно-Казахстанской области. В пять лет она осталась сиротой и ее удочерила тетя Амина Маметова. Детские годы Маншук прошли в Алматы.

Когда началась война, она училась в мединституте. В 1942 году 20-летняя студентка добровольно вступила в ряды Красной армии, чтобы защищать Родину от фашистских захватчиков. Гвардии старший сержант Маншук Маметова была пулеметчицей 21-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта.

15 октября 1943 года при освобождении г. Невеля Маншук осталась одна на господствующей высоте и была тяжело ранена в голову. Храбрая девушка уничтожила 70 солдат противника и погибла, не дожив до своего дня рождения 8 дней.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

На мероприятии прозвучали песни и стихи военных лет, ученики исполнили танец "Катюша". Также было проведено сценическое выступление "Письмо из фронта домой", где была показана проникновенная красивая сценка получения Маншук долгожданной посылки с яблоками из родного дома. В завершение прозвучала песня, посвященная ее жизни и подвигу.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Между тем, история алматинского лицея № 28 тесно связана с войной. Это одна из старейших школ города, она была создана в 1932 году. Отсюда на фронт ушли 120 учителей и учеников во главе с директором образовательного учреждения Геннадием Фадеевичем Званцевым. За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, трое учеников были удостоены звания Героя Советского Союза: Владимир Засядко, Владимир Бреусов, Маншук Маметова.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В 1960 году школе было присвоено имя Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Главной достопримечательностью лицея является Музей боевой славы, где собрано более тысячи экспонатов. В центре разместилась экспозиция, изображающая последний бой Маншук Маметовой, которую специально для музея создал заслуженный художник Казахстана Владимир Пожарский.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Также в школе больше 20 лет функционирует военно-патриотический клуб "Улан", в который попасть могут только лучшие из лучших учеников.

Маншук Маметова – гордость нашего народа. Ее боевой путь навсегда вписан в славные страницы нашей военной истории. Она прожила недолгую жизнь – осталась вечно молодой 20-летней девушкой, которая пожертвовала жизнью во имя нашего будущего. Такой она и вошла в память людей – воинственной и отважной дочерью казахского народа. Горжусь, что учусь в школе, названной ее именем. Для нас она всегда будет примером мужества, храбрости и патриотизма. Ученица 10 класса школы-лицея № 28 Даяна Сайжанова

Стоит отметить, что военнослужащие Управления по делам обороны Медеуского района Алматы ведут шефскую работу с этой школой и оказывают ей всяческое содействие в проведении такого рода мероприятий.