Эксперт рассказал о перспективе казахстанско-китайских отношений

Директор Центра политических исследований Айдар Амребаев рассказал о перспективе казахстанско-китайских отношений, сообщает Zakon.kz.

События, происходящие в Поднебесной, всегда вызывали и вызывают неподдельный интерес в Великой степи, как и во всем мире. И это обусловлено особым положением этой страны в мировой "табели о рангах", а также ситуацией международной турбулентности и конфронтации разнонаправленных векторов развития современного мирового порядка.

Действительно, от стабильности и прогнозируемости развития ведущих стран зависит устойчивость международных отношений. В этом плане все мы заинтересованы в том, чтобы понятие "ведущие страны мира" было наполнено реальным конструктивным содержанием и политической ответственностью этих самых "ведущих стран".

В настоящий момент мы наблюдаем как деструктивное поведение отдельных государств, претендующих на глобальное лидерство, которое подвергает сомнению стабильность международных отношений и даже ставит мир на грань ядерной катастрофы, так и примеры взвешенного и ответственного поведения стран, ищущих компромиссы на пути сотрудничества.

Я совершенно согласен с мнением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который на недавнем Петербургском экономическом форуме назвал Китай "надежным и предсказуемым партнером" Казахстана. Это важная констатация того факта, что Китай сегодня руководствуется стратегически выверенной и поступательной внутри- и внешнеполитической стратегией.

Данное мнение главы государства, при этом весьма осведомленного в делах нашего "восточного соседа", заслуживает доверия и в отношении предстоящего съезда китайских коммунистов. На том же Петербургском форуме Касым-Жомарт Токаев, говоря о "китайской модели" развития, заметил, что эта страна строит особый тип социального государства. При этом секрет сегодняшнего успеха заключается, по мнению нашего президента, в том, что капиталистический способ производства (он, то есть Китай. – Прим. авт.) наложил на социалистическую базу и назвал это "социализм с китайской спецификой". Во-вторых, они своевременно поняли значение высоких технологий. Именно здесь они достигли больших успехов. Я думаю, именно здесь таится секрет их успеха, то есть правильно выбранный приоритет.

Речь здесь идет о том, что Китай фактически избрал путь модернизации, отвечающий запросам современной эпохи. Интересно, что вклад действующего председателя КНР Си Цзиньпиня китайские коммунисты оценили как "развитие социализма с китайской спецификой в новую (т.е. "модернизирующуюся". – Прим. авт.) эпоху. В этом, как мне кажется, кроется ключ выбора Коммунистической партией Китая новой, модернизированной модели политической трансформации.

Как известно, предыдущий XIX съезд КПК проходил в 2017 году согласно принятому регламенту проведения съездов с разницей в пять лет.

По его итогам в 2018 году в КНР был принят крупнейший пакет поправок в Конституцию, среди которых также было положение об отмене ограничения срока полномочий председателя КНР. Как известно, ограничение данного срока полномочий "два раза по пять лет" было введено в 1982 году и касалось только официальной должности руководителя государства. Два других ключевых поста (глава партии и глава армии) не имеют временных ограничений. И надо отметить, что в Китае был прецедент, когда страной фактически правил человек, не занимавший официально пост председателя КНР. Это был автор экономических реформ Китая – Дэн Сяопин.

Определенная интрига нынешней ситуации заключается в том, что Си Цзиньпин имеет статус "ядра Коммунистической партии Китая", а также его особые заслуги отмечены в Конституции страны наряду с основателем КНР Мао Цзэдуном и теоретиком "социализма с китайской спецификой" Дэн Сяопином как руководителя, приведшего страну к успеху внедрения на практике "социализма с китайской спецификой в новую эпоху". Это очень важное свидетельство особого положения действующего ныне председателя КНР Си Цзиньпиня, его отличие от предыдущих поколений руководителей страны – Цзянь Цземина и Ху Цзинтао.

Таким образом, на предстоящем съезде КПК вполне может быть принято решение о выдвижении Си Цзиньпиня на должность председателя КНР без ограничений срока. При этом следует заметить, что 15 июня этого года ему исполнилось 69 лет.

В сообщении государственного агентства "Синьхуа" отмечается, что "ХХ Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая является очень важной конференцией, проводимой в критический момент, когда вся партия и народы всех этнических групп вступают на новый путь построения современной социалистической страны… и марш к цели нового века борьбы"…

Говоря об особенностях политического процесса в Китае в нынешних условиях, следует отметить несколько факторов:

во-первых, сохранение внутренней стабильности в стране и эволюционный характер реформ;

во-вторых, относительную сплоченность политической элиты, понимающей необходимость консолидации;

в-третьих, наличие достаточно сложного комплекса стоящих перед страной социально-экономических проблем;

в-четвертых, непредсказуемая, турбулентная международная обстановка, в том числе и вокруг Китая;

в-пятых, напряженная конкуренция за лидерство с США;

в-шестых, продолжающийся карантинный режим в КНР, связанный с пандемией коронавируса;

в-седьмых, переход страны на новый технологический уровень развития, связанный с информационным обществом.

Кстати, особенностью настоящего этапа подготовки к предстоящему ХХ съезду Коммунистической партии Китая следует отнести и такую политическую новацию в истории КПК, как онлайн-опрос общественного мнения, предложенный Генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином в апреле 2022 года. Данная инновация была предложена для того, чтобы лучше прислушиваться к требованиям народа. Данная инициатива в чем-то схожа с казахстанским кейсом "слышащего государства". Эта официально запущенная открытая платформа для сбора мнений непосредственно связана и сориентирована на эффективное и консенсусное проведение предстоящего XX Всекитайского съезда КПК.

В содержательном плане люди уже успели выдвинуть свои предложения и изложить свое видение в специальных рубриках, открытых на таких официальных платформах, как "Жэньминь жибао", информационное агентство "Синьхуа" и СGTN, по таким темам, как отстаивание всестороннего руководства партии и строгое соблюдение внутрипартийной дисциплины, исключающей фракционность; вступление в завершающий этап построения "общества средней зажитости" ("сяокан". – Прим. авт.), определение новых стратегических целей и формирование их новой архитектоники качественного развития; всестороннее углубление реформ и открытости; реализация народной демократии во всем политическом процессе; обеспечение законности в госуправлении; опора на социалистическую политическую культуру; обеспечение и повышение благосостояния народа и формирование экологического сознания людей.

Например, разработка и реализация политики поощрения трудоустройства по месту проживания в центральных и западных регионах в целях уменьшения разрыва между западными и восточными районами, разработка рекомендации по растениеводству и скотоводству с ориентиром на рыночный спрос, преодоление последствий проблемы старения населения, работа по лесопосадкам и лесовосстановлению и т.д.

В настоящий момент ответственными органами завершается обобщение онлайн-опроса и формируются конкретные предложения для внесения в повестку дня предстоящего съезда.

Для стран всего региона Центральной Азии, включая Казахстан, предстоящий съезд Компартии Китая представляет исключительное значение, поскольку для ключевой страны-экономического партнера нашего региона, четкое и ясное выстраивание политических и социально-экономических приоритетов, а также ясное представление о модели дальнейшей трансформации властных полномочий в руках ответственных политиков являются важнейшими "сигналами" для выстраивания своей "китайской стратегии".

Как известно, сегодня принципиально меняется актуальный геополитический вектор ориентира всего постсоветского пространства и его ключевого "игрока" – России. Я имею в виду геостратегический "разворот на Восток" самой Российской Федерации, происходящий на наших глазах.

В ситуации достаточно жесткого противостояния России с Западом Китай является предсказуемым и ответственным контрагентом для баланса внешнего влияния в "Большой Центральной Азии". Наши страны сегодня, как никогда, нуждаются в "якорных геополитических стабилизаторах" в условиях международной турбулентности. Китай обладает для этого всеми необходимыми характеристиками для углубления отношений со странами региона.

В частности, это стабильное и сильное государство, имеющее высокий и растущий международный авторитет, особенно среди стран "третьего мира"; также это значительный экономический, в том числе инвестиционный ресурс, так необходимый нашим развивающимся и модернизирующимся экономикам; для предпринимателей это поистине необъятный рынок для продукции, главным образом, продовольственной, из стран Центральной Азии. Китай состоялся и как перспективный и современный транспортно-логистический континентальный хаб к Тихоокеанскому побережью, в котором страны Центральной Азии могут сыграть роль одной из промежуточных, ключевых точек взаимодействия Запада и Востока; привлекательным и стратегически значимым для нас является строгое руководствование Пекина принципом территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела стран.

Таким образом, укрепление вертикали власти в Китае, ее стабильность и состоятельность, предсказуемость политического курса в интересах политических режимов стран Центральной Азии с сильно развитыми традициями государственного патернализма.

К настоящему моменту и в двустороннем, и в многостороннем форматах взаимодействия с Китаем нашими странами установлены отношения всестороннего и углубленного стратегического партнерства на длительную перспективу, что создает прочную основу для заинтересованного и равноправного партнерства.

Свидетельством приоритетности внешнеполитических и внешнеэкономических ориентиров государств Центральной Азии на "китайском треке" стали первый зарубежный визит председателя Си Цзиньпиня после пандемического карантина в Казахстан, что является весьма показательным и символичным, а также демонстративный в плане приоритетности и внимания со стороны глав региона к Китаю саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Так, заявление руководителя китайской делегации во время визита в Казахстан о готовности выступить гарантом территориальной целостности и независимости нашей страны в ситуации современных вызовов наряду с беспрецедентным инвестиционным пакетом предложений по расширению сотрудничества в рамках инициативы "Пояса и пути" являются очень четким "знаком" со стороны Пекина о серьезности его намерений.

Страны ШОС из Центральной Азии также выразили поддержку новому международному позиционированию КНР в качестве не только весомого экономического партнера, но и авторитетного политического субъекта как в регионе, так и в мире. Думается, решения предстоящего ХХ съезда КПК укрепят уверенность наших стран в целесообразности дальнейшего углубления стратегического партнерства и сотрудничества с этой страной.