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В Алматы осужденный сбежал из следственного изолятора

В Алматы осужденный сбежал из следственного изолятора Фото: polisia.kz
В Алматы 14 октября осужденный сбежал из следственного изолятора, сообщает Zakon.kz.

В настоящий момент сотрудниками ДУИС и ДП Алматинской области организованы оперативно-розыскные мероприятия для задержания сбежавшего.

По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса РК "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи").

Департаментом уголовно-исполнительной системы по городу Алматы начата служебная проверка.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования иные сведения не подлежат разглашению.

13 октября в социальных сетях распространилась ориентировка по поиску двух сбежавших с территории ИВС в Алматы. В полиции сообщили, что беглецы были задержаны почти сразу в ходе проведения спецоперации.

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