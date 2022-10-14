Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

Картина нидерландского художника Винсента ван Гога подверглась нападению в Национальной галерее Лондона. Активистки природоохранного движения Just stop oil ("Просто покончите с нефтью") облили полотно томатным супом, сообщает Zakon.kz.

Атаку на картину девушки объяснили протестом против планов властей Великобритании по выдаче новых лицензий на освоение и разработку нефтегазовых месторождений, а также бездействия правительства в условиях кризиса, передает The Guardian.

Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса. Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа, - заявили активистки.

Как именно отказ от разработки нефтегазовых месторождений поможет снизить цены на энергоносители, в том числе на отопление и освещение домов, активистки не объяснили.

После того как активисты вылили суп на картину, они приклеили свои ладони к стене галереи рядом с произведением.

После прибытия на место ЧП полиции обе активистки были задержаны, сообщила пресс-служба Национальной галереи. По данным музея, ущерба картине нанесено не было, так как холст был защищен специальным стеклом, а потому "небольшое повреждение" получила только рама.

Стоимость полотна, которое экспонировалось в Национальной галерее Лондона под защитным стеклом, оценивается в £72,5 млн.