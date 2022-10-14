Миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства

Фото: ДП СКО

В Алматы миграционная служба призвала граждан регистрироваться по месту жительства, по месту временного проживания, чтобы не нарушать миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

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