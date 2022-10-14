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Миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства

миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться Фото: ДП СКО
В Алматы миграционная служба призвала граждан регистрироваться по месту жительства, по месту временного проживания, чтобы не нарушать миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

В миграционной службе предупредили, что за проживание по месту жительства без регистрации предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения и штрафа в размере 7 МРП (21 441 тенге).

При этом регистрация места жительства, постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) внутреннего мигранта осуществляются только с согласия собственника жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи, — говорится в сообщении.

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