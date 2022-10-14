Умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

Умер британский актер Робби Колтрейн, известный в первую очередь по роли Хагрида в серии фильмов о "Гарри Поттере", сообщает Zakon.kz.

Актер умер на 73-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter.

Робби Колтрейн (настоящее имя — Энтони Роберт Макмиллан) — актер, комик, сценарист и продюсер. Родился 30 марта 1950 года в шотландском городе Рутерглене. Учился в престижном колледже Гленалмонд, однако оттуда его чуть не исключили из-за нарушения дисциплины. Затем он окончил Школу искусств Глазго и педагогический колледж "Дом Морей".

Зрителям из СНГ актер известен во многом благодаря роли психолога Фиджеральда из детективного сериала "Метод Крекера". Также запомнился ролью сестры Инвиолаты в фильме "Монашки в бегах".

Бывший член байкерской организации "Ангелы Ада".