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Ситуацию с ценой на уголь разъяснили в МИИР РК

Ситуацию с ценой на разъяснили в МИИР РК Фото: pxhere.com
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК под председательством главы ведомства Каирбека Ускенбаева состоялось совещание по вопросам обеспечения населения и коммунально-бытового сектора углем, сообщает Zakon.kz.

На сайте МИИР РК говорится, что на сегодняшний день данный вопрос на особом контроле.

Кроме того, продолжается работа по включению региональных операторов на платформу Halyk Market. На сегодня из 428 региональных операторов посредством данной платформы реализуют уголь всего 2 оператора Костанайской области и города Алматы. Для подключения к платформе заявки подали Северо-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская, Карагандинская и Жамбылская области.

Местным исполнительным органам необходимо усилить работу по включению региональных операторов в приложение Halyk Market и преобразовать в цифровой формат. Также поручаю информацию по обеспечению населения и коммунально-бытового сектора углем предоставлять своевременно. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По словам председателя Комитета индустриального развития И. Оспанова, на сегодняшний день из необходимого 9 млн тонн угля в регионы доставлены 4 млн тонн. Этот показатель составляет 44,3% от годового плана. Следует отметить, что снижение показателей обеспеченности и объема потребности связано с корректировкой местных исполнительных органов годового планового объема потребности населения на отопительный сезон.

В некоторых СМИ прошла информация, что якобы цены на уголь заметно выросли в Казахстане. В этой связи глава ведомства выслушал представителей угольных разрезов страны. Необходимо отметить, что стоимость угля на разрезах страны сохранена на прошлогоднем уровне. Так, один из крупнейших в Казахстане производителей угля АО "Шубарколь Комир" продает тонну угля по 5 500 тенге, ТОО "Майкубен-Вест" по 6 105 тенге, АО "Каражыра" реализует уголь по 8 300 тенге за тонну. Помимо этого, в зависимости от географического расположения, способа транспортировки и марки угля стоимость колеблется от 8 000 (населенных пунктах расположенных вблизи разреза) до 21 600 тенге за тонну. Пресс-служба МИИР РК

К слову, для усиленного обеспечения населения твердым топливом МИИР РК принят ряд мер. В том числе, во избежание дефицита твердого топлива в период предстоящего отопительного сезона Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принят приказ об ограничении вывоза угля автомобильным транспортом в период отопительного сезона на 6 месяцев. Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов.

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