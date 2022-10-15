Британского министра финансов уволили спустя месяц работы

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила канцлера казначейства Квази Квартенга, сообщает Zakon.kz.

Он успел проработать всего шесть недель. Причиной отставки стала финансовая политика Квартенга, направленная на резкое снижение налогов на корпоративную прибыль. Премьер-министр Трасс при этом изначально одобрила ее, передает РИА Новости.

Квази Квартенг был назначен канцлером казначейства Великобритании в сентябре. На посту он принял решение отменить повышение налога на прибыль предприятий с 19 до 25%, после чего произошло снижение спроса на долговые бумаги страны.

Квартенг пожелал премьер-министру успехов в реализации ее планов в области экономики и заверил, что продолжит ее поддерживать.

Мы были коллегами и друзьями в течение многих лет, — подчеркнул он.

Информация об отставке Квартенга появилась на фоне возможного отказа от плана, представленного в конце сентября и предполагавшего сокращение налогов. Идеи нового кабинета премьера Лиз Трасс привели к хаосу на финансовых рынках и снижению курса фунта. В ситуацию на рынке гособлигаций, доходность которых резко выросла, вынужден был вмешиваться Банк Англии.

Минфин Великобритании возглавил Джереми Хант. Это четвертый министр финансов в Великобритании, вступивший в должность в течение года