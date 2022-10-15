Британского министра финансов уволили спустя месяц работы
Он успел проработать всего шесть недель. Причиной отставки стала финансовая политика Квартенга, направленная на резкое снижение налогов на корпоративную прибыль. Премьер-министр Трасс при этом изначально одобрила ее, передает РИА Новости.
Квази Квартенг был назначен канцлером казначейства Великобритании в сентябре. На посту он принял решение отменить повышение налога на прибыль предприятий с 19 до 25%, после чего произошло снижение спроса на долговые бумаги страны.
Квартенг пожелал премьер-министру успехов в реализации ее планов в области экономики и заверил, что продолжит ее поддерживать.
Мы были коллегами и друзьями в течение многих лет, — подчеркнул он.
Информация об отставке Квартенга появилась на фоне возможного отказа от плана, представленного в конце сентября и предполагавшего сокращение налогов. Идеи нового кабинета премьера Лиз Трасс привели к хаосу на финансовых рынках и снижению курса фунта. В ситуацию на рынке гособлигаций, доходность которых резко выросла, вынужден был вмешиваться Банк Англии.
Минфин Великобритании возглавил Джереми Хант. Это четвертый министр финансов в Великобритании, вступивший в должность в течение года