На шахте в Турции произошел взрыв

Инцидент произошел в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров. Причины ЧП пока не установлены, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 25 шахтерах, погибших в результате взрыва в угольной шахте в городе Амасре, сообщает Анадолу.

По словам министра, 11 человек находятся под наблюдением врачей.

К сожалению, число погибших в Бартине достигло 25 человек. 11 раненых находятся на лечении. Один из них в тяжелом состоянии, 4 из раненых помещены в реанимацию. 6 шахтеров самолетами скорой помощи доставлены в ожоговый центр Стамбульской городской больницы. Фахреттин Коджа

Спасателям удалось вызволить 14 горняков. По меньшей мере 49 человек все еще заблокированы под землей.