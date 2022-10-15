Блогер показал на видео, как развивался Актау

Фото: primeminister.kz

Казахстанский блогер Нуркен Тажибай 14 октября на странице в Instagram опубликовал видео, на кадрах которого показано строительство и развитие Актау, сообщает Zakon.kz.

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