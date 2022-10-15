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Блогер показал на видео, как развивался Актау

блогер развитие город Актау видео Фото: primeminister.kz
Казахстанский блогер Нуркен Тажибай 14 октября на странице в Instagram опубликовал видео, на кадрах которого показано строительство и развитие Актау, сообщает Zakon.kz.
Кто любит Актау – поддержите лайками, комментами и репостами, – говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что с 1 июля 1964 года по 13 сентября 1991 года город назывался Шевченко в честь украинского поэта Тараса Шевченко, находившегося в середине XIX века здесь в ссылке.

Сам город находится на берегу Каспийского моря. 

Ранее блогер разметил видео ночного города.

  • Красотища.

  • Любимый город.

  • Наш маленький, красивый город, – отметили комментаторы под роликами.

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