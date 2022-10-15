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Казахстан может поставить до 80 товарных позиций в Туркменистан

Торговля с Туркменистаном Фото: пресс-служба Акорды
По итогам 2021 года двусторонний товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном увеличился в два раза и превысил 250 млн долларов. Позитивная динамика сохранилась и в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами Казахстана и Туркменистана. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

По словам главы Казахстана, на стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики. У стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации.

В этой связи нами обозначена необходимость диверсификации экспорта с учетом взаимодополняемости наших экономик. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям. Уверен, туркменские предприниматели также могут увеличить поставки своей продукции на наш рынок. И мы будем делать все возможное, чтобы достичь этой цели. Мы отметили наличие возможности для расширения субсидированных поставок продукции. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана предположил, что перспективные коммерческие контракты могут быть реализованы по линии экспорта страховой компании «KazakhExport».

Кроме того, по мнению президента, углублению торгово-экономического партнерства будет способствовать реализация комплексной программы по укреплению двустороннего сотрудничества до 2024 года.

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