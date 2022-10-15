Веном в городе: жителей Улытауской области позабавил грузовик с вытекающей смолой

Необычное видео с вытекающей из грузовика смолой на трассе "Жезказаган – Сатпаев" появилось в соцсетях вечером 14 октября. Полиция Улыуской разыскивает водителя, сообщает Zakon.kz.

Водителя хотят привлечь к ответственность за остатки смолы на дорожном полотне.

Видео было снято одним из водителей, который стал свидетелем, как из кузова грузовика вытекает субстанция похожая на гудрон, смолу или битум.

Жители Сатпаева и Жезказагана стали живо обсуждать ролик. В ход пошли шутки о Веноме – персонаже медиафраншизы "Вселенная Человека-паука от Sony", основанном на одноименном антигерое комиксов издательства Marvel Comics. В фильме роль журналиста-расследователя, который соединился с симбионтов Веномом, играет американский актер Том Харди.

Пользователи соцсетей также отметили, что происшествие повлияло на качество трассы. По их словам, местами на дорожном полотне остались следы.

Я вчера только там проезжала. Едешь по этим следам и такое чувство, что тебя сейчас занесет. На скорости ехать по ним опасно, – рассказала корреспонденту Zakon.kz местная жительница.

Другая жительница Сатпаева рассказала, что жижа на дороге отвлекает внимание.

Ева Гоцкая