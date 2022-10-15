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Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Токаев выразил соболезнования Эрдогану Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования из-за гибели шахтеров в провинции Бартын, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын, сообщает Акорда.

В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Касым-Жомарт Токаев

Взрыв произошел в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров. По последним данным погибли 25 шахтеров. 11 человек находятся под наблюдением врачей.

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