Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования из-за гибели шахтеров в провинции Бартын, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын, сообщает Акорда.
В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Касым-Жомарт Токаев
Взрыв произошел в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров. По последним данным погибли 25 шахтеров. 11 человек находятся под наблюдением врачей.
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