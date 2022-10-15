В Акмолинской области открылся завод по производству железобетонных изделий

15 октября, в преддверии Дня Республики, в Аршалынском районе состоялось открытие завода по производству железобетонных изделий завод SG Beton, сообщает пресс служба акима области.

Новое предприятие занимается выпуском дорожных плит, ступеней, перемычек из железобетона, панельных перекрытий и фундаментальных блоков.

В том числе, планируется выпуск остроносых сваи 456 600 погонных метров в год, а это выпуск 2 километров сваи круглосуточно, а также многопустотных плит - 650 000 квадратных метров в год.

Продукция завода будет востребована среди строительных объектов не только региона, но и столицы. Завод обеспечит работой 240 человек.

На открытии принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Фото: пресс служба акима Акмолинской области

В поздравительной речи руководитель региона отметил значимость реализации проекта для насыщения внутреннего строительного рынка, импортозамещения.

Строительная отрасль - это динамично развивающая и мощная сфера нашей экономики, которая способствует развитию других ключевых отраслей. Производство строительных материалов - одно из важнейших направлений обрабатывающей промышленности Акмолинской области. Благодаря таким крупным проектам регион продолжает наращивать потенциал промышленного сектора, который остается преобладающей отраслью экономики. Ермек Маржикпаев

Инициатором и автором проекта является генеральный директор группы строительных компаний ТОО "G-PARK" Габит Сатмагамбетов.

Фото: пресс служба акима Акмолинской области

Отметим, что это второй большой проект компании "G-Park", реализованный в этом году в рамках Единой карты индустриализации.

К слову, в сфере строительной индустрии в регионе функционируют свыше 100 предприятий.

Фото: пресс служба акима Акмолинской области

Предприятиями стройиндустрии региона осуществляется производство цемента, кирпича, минераловатных плит, трубы из пластмасс, железобетонных изделий, а также ведется добыча щебня песка и глины.