У жительницы Акмолинской области мошенники выманили 5 миллионов тенге

В Акмолинской области женщина отдала интернет-мошенникам 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам пострадавшей, в сентябре в социальной сети Instagram ее внимание привлек пост о возможности приумножения капитала и получении дивидендов. Пройдя по указанной ссылке и заполнив небольшую анкету, акмолинка зарегистрировалась в программе и практически сразу к ней на телефон поступил звонок от предполагаемого консультанта.

В течение дня аферисты всячески убеждали заявительницу в необходимости выполнять все инструкции и переводить денежные средства. Сама же женщина уверяет, что подозрения в том, что это могут быть мошенники возникали неоднократно, однако аферисты настолько владели умением убеждать и словно загипнотизировали ее. При этом на вопросы о легальности данной программы аферисты предоставляли документы с реквизитами. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Для того, чтобы перевести требуемые суммы, пострадавшая использовала накопления, находящиеся на депозите, взяла в долг у друзей, а также оформила кредиты в банке. Общая сумма, которая была переведена мошенникам, составила более 5 млн тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

В рамках первоначальных следственных действий изъяты переписки, телефонные номера, с которых поступали звонки.

Расследование продолжается.