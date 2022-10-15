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У жительницы Акмолинской области мошенники выманили 5 миллионов тенге

деньги Фото: polisia.kz
В Акмолинской области женщина отдала интернет-мошенникам 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам пострадавшей, в сентябре в социальной сети Instagram ее внимание привлек пост о возможности приумножения капитала и получении дивидендов. Пройдя по указанной ссылке и заполнив небольшую анкету, акмолинка зарегистрировалась в программе и практически сразу к ней на телефон поступил звонок от предполагаемого консультанта.

В течение дня аферисты всячески убеждали заявительницу в необходимости выполнять все инструкции и переводить денежные средства. Сама же женщина уверяет, что подозрения в том, что это могут быть мошенники возникали неоднократно, однако аферисты настолько владели умением убеждать и словно загипнотизировали ее. При этом на вопросы о легальности данной программы аферисты предоставляли документы с реквизитами. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Для того, чтобы перевести требуемые суммы, пострадавшая использовала накопления, находящиеся на депозите, взяла в долг у друзей, а также оформила кредиты в банке. Общая сумма, которая была переведена мошенникам, составила более 5 млн тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

В рамках первоначальных следственных действий изъяты переписки, телефонные номера, с которых поступали звонки.

Расследование продолжается.

Полицейские рекомендуют жителям и гостям Акмолинской области ни в коем случае не передавать ССV-коды и номера банковских карт, не скачивать по указанию лже-представителей банков приложения удаленного доступа.

Если же кто-то стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в службу безопасности банков, заблокировать банковскую карту и сообщить в полицию.

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