В Туркестанской области вынесли приговор пожилому мужчине за выращивание мака

В Туркестанской области суд вынес приговор пожилому мужчине, который незаконно культивировал наркосодержащие растение в крупном размере - 2700 кустов, сообщает Zakon.kz.

К полицейским поступила оперативная информация о том, что житель Сарыагашского района занимается посевом наркотиков. Была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Департамента полиции. В результате полицейские установили и задержали подозреваемого. Пресс-служба ДП Туркестанской области

При обыске в огороде дома у пожилого мужчины стражи порядка обнаружили выращенные и ухоженные кусты, похожие на наркосодержащее растение.

В качестве вещественных доказательств у подозреваемого изъяли 2720 наркокустов, которые направили на экспертизу. Согласно заключению, наркосодержащим растением оказался "мак", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту незаконного наркопосева в отношении подозреваемого начали досудебное расследование по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

После установления всех обстоятельств, полицейские направили уголовное дело с обвинительным актом в суд для принятия законного решения.