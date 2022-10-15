В Туркестанской области вынесли приговор пожилому мужчине за выращивание мака
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области суд вынес приговор пожилому мужчине, который незаконно культивировал наркосодержащие растение в крупном размере - 2700 кустов, сообщает Zakon.kz.
К полицейским поступила оперативная информация о том, что житель Сарыагашского района занимается посевом наркотиков. Была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Департамента полиции. В результате полицейские установили и задержали подозреваемого. Пресс-служба ДП Туркестанской области
При обыске в огороде дома у пожилого мужчины стражи порядка обнаружили выращенные и ухоженные кусты, похожие на наркосодержащее растение.
В качестве вещественных доказательств у подозреваемого изъяли 2720 наркокустов, которые направили на экспертизу. Согласно заключению, наркосодержащим растением оказался "мак", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По факту незаконного наркопосева в отношении подозреваемого начали досудебное расследование по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".
После установления всех обстоятельств, полицейские направили уголовное дело с обвинительным актом в суд для принятия законного решения.
В итоге решением Сарыагашского районного суда 54-летнего мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы.
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