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Происшествия

Сельчанин выращивал коноплю в огороде в Акмолинской области

Сельчанин выращивал коноплю в огороде в Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 09:06 Фото: ДП Акмолинской области
Более 920 кустов наркосодержащего растения обнаружили полицейские в огороде у сельчанина в Жаксынском районе Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области напомнили, что в регионе проводится ОПМ "Қарасора – 2025". 

"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что 39-летний сельчанин выращивает коноплю на территории своего дома. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли пакет, в котором, предположительно, находилось около 500 г марихуаны. В огороде правоохранители нашли более 920 кустов наркосодержащих растений", – рассказали в департаменте.

Фото: ДП Акмолинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

В Алматы в мае 2025 года были ликвидированы две нарколаборатории.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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