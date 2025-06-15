Сельчанин выращивал коноплю в огороде в Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
Более 920 кустов наркосодержащего растения обнаружили полицейские в огороде у сельчанина в Жаксынском районе Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области напомнили, что в регионе проводится ОПМ "Қарасора – 2025".
"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что 39-летний сельчанин выращивает коноплю на территории своего дома. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли пакет, в котором, предположительно, находилось около 500 г марихуаны. В огороде правоохранители нашли более 920 кустов наркосодержащих растений", – рассказали в департаменте.
Фото: ДП Акмолинской области
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
В Алматы в мае 2025 года были ликвидированы две нарколаборатории.
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