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Туман и сильный ветер ожидаются в 5 регионах Казахстана

осень Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 5 областях страны на 16 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на на РГП "Казгидромет".

Днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Абайской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.

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Казгидромет Абайская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область
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