В Семее полицейские нашли пропавшего на сутки подростка
Фото: пресс-служба ДП области Абай
В Семее найден 14-летний подросток, который почти сутки отсутствовал дома, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ведомстве, мальчик вышел погулять с друзьями, но домой так и не вернулся. Родители пытались самостоятельно найти сына, но поиски не дали результатов, и они обратились в полицию.
По тревоге незамедлительно была собрана оперативно-поисковая группа. Были задействованы 52 сотрудника полиции. Были осмотрены места скопления молодежи, заброшенные частные дома, здания, подвалы, чердаки. Пресс-служба ДП области Абай
Участковым инспектором полиции Ардаком Жанузаковым ребенок был найден в сквере Победы в центре города.
Ребенка передали родителям.
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