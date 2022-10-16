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В Семее полицейские нашли пропавшего на сутки подростка

полиция Фото: пресс-служба ДП области Абай
В Семее найден 14-летний подросток, который почти сутки отсутствовал дома, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, мальчик вышел погулять с друзьями, но домой так и не вернулся. Родители пытались самостоятельно найти сына, но поиски не дали результатов, и они обратились в полицию.

По тревоге незамедлительно была собрана оперативно-поисковая группа. Были задействованы 52 сотрудника полиции. Были осмотрены места скопления молодежи, заброшенные частные дома, здания, подвалы, чердаки. Пресс-служба ДП области Абай

Участковым инспектором полиции Ардаком Жанузаковым ребенок был найден в сквере Победы в центре города.

Ребенка передали родителям.

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