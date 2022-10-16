Осенний фестиваль в городе металлургов провел "АрселорМиттал Темиртау"

В городе металлургов прошел Осенний фестиваль, приуроченный к празднованию Дня Республики. По приглашению компании "АрселорМиттал Темиртау" для жителей города выступили звезды казахстанской эстрады, сообщает Zakon.kz.

14 октября в металлургическом городе стартовала декада празднования национального праздника страны – Дня Республики Казахстан.

Осенний фестиваль состоялся по инициативе компании "АрселорМиттал Темиртау" и при поддержке акимата города Темиртау. Праздничные мероприятия продлились три дня.

Прекрасным завершением рабочей недели стал праздничный вечер в городском дворце культуры.

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

Первым темиртаусцев поздравил аким города Темиртау Ораз Таурбеков

День Республики – в этот день в 1990 году была принята Декларация о суверенитете Казахстана, это был первый шаг к независимости страны. В этом году праздник вернулся в календарь как национальный праздник. Сегодня АО "АрселорМиттал Темиртау" в числе первых открывает декаду праздничных мероприятий нашем городе. Хотелось бы поблагодарить генерального директора компании Биджу Наира за постоянную поддержку и помощь нашему городу. Дорогие темиртаусцы, пусть этот национальный праздник вдохновляет на новые открытия и упорный труд во имя успеха и процветания. Давайте беречь наше главное достояние – мир и согласие в нашем общем доме. Ораз Таурбеков

От имени сотрудников металлургического комбината с наступающим праздником темиртаусцев поздравил генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

Благодарю руководство города, лично акима Ораза Кайсаевича, всех жителей города за то, что у нас есть возможность вместе работать над процветанием и развитием города Темиртау. Поздравляю с наступающим Днем Республики! Желаю темиртаусцам крепкого здоровья, успехов и благополучия. Биджу Наир

Открыла вечер живой музыки казахстанская поп-группа "URKER" – лауреат международных и национальных фестивалей и конкурсов. Музыканты исполнили как популярные хиты, так и новые песни.

Достояние каждого государства – человек. Достояние каждого человека – его семья. Семья – основа каждой республики. Мы счастливые люди, мы живем в независимом государстве, под мирным небом. Искренне желаю всем семьям домашнего тепла, уюта и любви. Пусть наши дети будут самыми счастливыми детьми на нашей планете. Мереке құтты болсын! Алексей Ломакин

Череду поздравлений завершили теплые слова руководителей АО "АрселорМиттал Темиртау".

Главное преимущество Казахстана было, есть и будет в межэтническом согласии и дружбе. Как отметил наш президент Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском Послании народу: " В условиях глобальной нестабильности и множества новых вызовов нам нужно укрепить свои ценностные ориентиры. Поэтому гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики Казахстана. И это не просто риторика, такой подход поддерживает абсолютное большинство казахстанцев. Главный актив Казахстана – люди. Жители Темиртау – не исключение, они обладают стальным характером и пламенным сердцем. Пусть Осенний фестиваль станет символом единства и дружбы! Директор по производству Владимир Яблонский

Технический директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Константин Цимбал подчеркнул, что всем казахстанцам повезло жить и трудиться в стране, которая под одним небом объединила различные народы.

Хочу пожелать нашей республике стабильного развития и благополучия, а всем жителям страны – процветания и мира над головой! Технический директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Константин Цимбал

Бурю эмоций и шквал аплодисментов вызвал у темиртаусцев выход на сцену популярного эстрадного певца Парвиза Назарова.

Рады сегодня быть в городе Темиртау и участвовать в Осеннем фестивале металлургического комбината, приуроченном ко Дню Республики. Сегодня мы дарим наши песни каждому из вас. Желаем любви, мира и счастья! Парвиз Назаров

В завершение первого дня фестиваля выступил легендарный вокально-инструментальный ансамбль "Дос-Мукасан".

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

Уже 55 лет они радуют мир своим творчеством. Что ни песня, то хит. Заряженные позитивными эмоциями зрители каждый номер пели и танцевали вместе с приглашенными артистами. Ансамбль исполнил известные песни: "Сен сұлу", "16 қыз", "Той жыры" и др. Финальную песню вечера ансамбль исполнил вместе с темиртаусцами.

"Дос-Мукасан" поздравляет жителей города Темиртау с Днем Республики, с Осенним фестивалем. Спасибо публике за теплый прием! "Дос-Мукасан"

Зрительный зал городского Дворца культуры, рассчитанный на тысячу человек, не смог вместить всех желающих. Специально для этого компания "АрселорМиттал Темиртау" организовала три LED-экрана на площади у ГДК.

В субботу, 15 октября, в Темиртау состоялся второй день Осеннего фестиваля, приуроченного к празднованию Дня Республики.

Компания "АрселорМиттал Темиртау" пригласила в город металлургов популярных молодежных исполнителей. Среди зрителей в зале присутствовали аким города Темиртау Ораз Таурбеков и генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

Открыл праздничную программу рэпер из Актобе Kalifarniya, ставший популярным недавно, но уже завоевавший любовь казахстанцев. Еще один из ярких представителей рэпа в Казахстане – Hiro, чьи треки регулярно находятся в музыкальных топ-чартах, также порадовал гостей Осеннего фестиваля. У темиртаусцев была возможность вживую послушать творчество певца. Каждый трек вместе с исполнителем пели и сами зрители.

Фото: "АрселорМиттал Темиртау"

Праздничный концерт украсил и казахстанский исполнитель Amree – лауреат конкурсов и фестивалей, участник шоу "Голос”. Певец выступает в стилях pop, pop-classic, latino и R&B. Под его треки молодежь снимает видео в TikTok.

Бурно публика встретила молодого и яркого исполнителя M'Dee, автора и исполнителя собственных треков. Также выступает в дуэте с популярными певцами. M'Dee исполнил такие песни, как "Потеряться", "Дождь", "Много тебя" и др.

В завершение праздничного вечера выступил казахстанский музыкант и певец 2RAR. Во время пандемии исполнитель выпустил несколько новых треков, быстро ставших популярными. Ими 2RAR порадовал жителей города металлургов.

Два дня подряд небо Темиртау украшал праздничный фейерверк в честь наступающего Дня Республики, который был организован компанией "АрселорМиттал Темиртау" и акиматом города Темиртау.