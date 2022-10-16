Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца у него на родине

Евгений Павлов одержал восьмую победу в профессионалах, а Кинтана потерпел восьмое поражение в карьере, сообщает Zakon.kz.

Чемпион WBA International во втором легчайшем весе из Казахстана Евгений Павлов (7-0, 5 КО) вышел на ринг в Тихуане (Мексика), где сразился с местным боксером Хесусом Гомесом Кинтаной (11-7, 8 КО), сообщает Sports.kz.

Бой в итоге не продлился всю дистанцию и завершился в пользу Павлова техническим нокаутом в пятом раунде.

Свой предыдущий поединок казахстанец провел 4 июня в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), в котором нокаутировал во втором раунде другого мексиканца – Алексиса Салидо (2-3, 1 КО). Этот бой стал для Павлова дебютным в США.

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