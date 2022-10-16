Легендарный артист главного детского теарта Казахстана празднует юбилей

16 октября юбилей отмечает артист Театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац, ведущий мастер сцены, заслуженный артист Казахстана, кавалер ордена "Құрмет" Григорий Ефимов. Премьеру театра исполнилось 60 лет, сообщает Zakon.kz.

Обладатель огромного актерского таланта, за годы творческой деятельности он вписал немало ярких страниц в историю театрального искусства Казахстана.

Фото: пресс-служба театра

Он подарил зрителям целую галерею незабываемых и разноплановых образов, ставших подлинным эталоном актерского мастерства.

Фото: пресс-служба театра

Обладатель колоритного таланта и торжества удивительной актерской природы, мастер слова, жеста и интонации Григорий Ефимов сумел привнести в свою работу нечто особое – возвышенное чувство и земную доброту, яркость игры и простоту ее исполнения.

Фото: пресс-служба театра

Редакция Zakon.kz поздравляет легендарного артиста с юбилеем и желает творческих успехов и всех благ!