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Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана

дождь, осень Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях страны на 17 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, юге и в горных районах Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман, днем на севере, востоке области ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных районах области ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

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