Во Франции проходит массовая манифестация против роста стоимости жизни

Министерство внутренних дел Франции сообщило о том, что около 30 тыс. человек вышли на улицы Парижа, чтобы выступить против роста стоимости жизни и "бездействия на фоне изменения климата", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации BFM TV, марш протеста стартовал с площади Нации и двигался по направлению к площади Бастилии. Во время шествия люди в масках начали разбивать витрины ресторанов и банков.

Протестующие столкнулись с правоохранителями. Сообщается, что стражи порядка применили слезоточивый газ.

Как утверждают организаторы, акция протеста насчитывает 140 тыс. участников. В то же время, по словам властей, их количество составляет 30 тыс. Известно, что среди требований демонстрантов – в том числе повышение зарплат и приостановка роста цен на электроэнергию.