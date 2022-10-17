Хлеб помогает похудеть и защищает от старения – диетолог

Хлеб из муки высшего сорта может привести к слишком быстрому усвоению углеводов, резкому повышению сахара в крови и нарушению обмена веществ, сообщает Zakon.kz.

Хлеб из муки второго сорта и цельнозерновой помогают снижать вес и защищают от появления диабета, атеросклероза и раннего старения. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, сообщает URA.RU.

Если человек предпочитает ржаной или цельнозерновой хлеб, то у него углеводы усваиваются медленно, энергия поступает медленно. Он долго остается сытым. Такой хлеб способствует снижению общей калорийности питания, защищает от набора веса и возрастных болезней, является профилактикой диабета, атеросклероза и раннего старения. Очень хорошая вещь — хлеб с добавлением семечек, хлопьев, злаков, из овсяной муки. Он насыщает организм белком, витаминами группы B, а также минералами, такими как калий, магний и селен. Михаил Гинзбург

По его словам, хлеб может вызвать совершенно противоположный эффект. Это зависит исключительно от того, из чего этот хлеб сделан.

Если из муки высшего сорта удалены практически все пищевые волокна, то он будет усваиваться слишком быстро. Это продукт с высоким гликемическим индексом. Слишком быстрое усвоение углеводов приводит к резкому повышению сахара в крови и нарушению обмена веществ.