Какие продукты ускоряют процесс старения

Врач-гериатр Валерий Новоселов заявил, что готовые блюда, замороженная пицца, газировка и хлеб могут способствовать более быстрому старению, потому что содержат в своем составе избыточное количество углеводов, сообщает Zakon.kz.

Об этом эксперт рассказал в беседе с "Радио 1".





"Ясно, что газированные напитки – это избыточное количество углеводов, то есть сахара. Соответственно, их точно нельзя отнести к здоровому питью или к здоровой пище. К тому же это короткие углеводы, которые быстро усваиваются и никому ничего хорошего не дадут. Если говорить о пицце и блюдах быстрого приготовления, то это более дешевое питание, и там идет экономия на здоровых продуктах", – сказал Новоселов.

По словам специалиста, для того чтобы не стареть, нужно питаться более сбалансированно.

Также он добавил, что если не двигаться и постоянно переедать, то процесс старения будет происходить гораздо быстрее.

"У нас быстрее возникнут возрастные заболевания и, соответственно, риск потерять эту жизнь гораздо выше, чем у человека, который ведет здоровый образ жизни", – заключил специалист.

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