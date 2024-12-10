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Советы

Какие продукты ускоряют процесс старения

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 22:53 Фото: pixabay
Врач-гериатр Валерий Новоселов заявил, что готовые блюда, замороженная пицца, газировка и хлеб могут способствовать более быстрому старению, потому что содержат в своем составе избыточное количество углеводов, сообщает Zakon.kz.

Об этом эксперт рассказал в беседе с "Радио 1".


"Ясно, что газированные напитки – это избыточное количество углеводов, то есть сахара. Соответственно, их точно нельзя отнести к здоровому питью или к здоровой пище. К тому же это короткие углеводы, которые быстро усваиваются и никому ничего хорошего не дадут. Если говорить о пицце и блюдах быстрого приготовления, то это более дешевое питание, и там идет экономия на здоровых продуктах", – сказал Новоселов.

По словам специалиста, для того чтобы не стареть, нужно питаться более сбалансированно.

Также он добавил, что если не двигаться и постоянно переедать, то процесс старения будет происходить гораздо быстрее.

"У нас быстрее возникнут возрастные заболевания и, соответственно, риск потерять эту жизнь гораздо выше, чем у человека, который ведет здоровый образ жизни", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, как квашеная капуста защищает от токсинов и замедляет процессы старения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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